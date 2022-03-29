شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة السنغال الليلة..كيروش يحلم بالظهور الخامس بكأس العالم عبر بوابة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، لتحقيق إنجاز خاص في مسيرته من خلال قيادة الفراعنة بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه من بوابة الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وسبق للمدرب البرتغالي كيروش قيادة 4 منتخبات لكأس العالم ، وكانت البداية في تصفيات كأس العالم 2002 بكوريا واليابان حينما قاد جنوب أفريقيا للتأهل لهذه البطولة العالمية.

ثم قاد كيروش منتخب البرتغال للتأهل لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا في ثاني مرة يصعد بها لكأس العالم ، وعاد المدرب البرتغالي للظهور في المونديال للمرة الثالثة ، حينما قاد منتخب إيران للتأهل لمونديال 2014 بالبرازيل.

المونديال الأخير في روسيا 2018 شهد ظهور كيروش للمرة الرابعة في كأس العالم حيث قاد إيران مرة أخرى لكأس العالم.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار ، ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،