شكرا لقرائتكم خبر عن مصر و السنغال ..كل ما تريد معرفته عن عرين الأسود "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى يوم الثلاثاء المقبل ، في إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر

ويقام اللقاء على الملعب الاولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو .

نرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن ملعب ديامينياتو .

- يقع على بٌعد 30 كيلو متر من العاصمة داكار

- تم البدء في بناء الملعب يناير 2020

- تم تشييد الملعب فى وقت قياسى وهو 17 شهرا

- تكلف بناء ملعب ديامينياتو 270 مليون دولار

- أطلق الاتحاد السنغالى على الملعب الجديد " عرين الأسود "

- يحمل الملعب اسم الرئيس الراحل عبدولاى واد.

- يٌعد الملعب ثانى أكبر صرح رياضى بعد ستاد ليوبولد سيدار

- يٌشبه في تصميمه الخارجي ملعب بايرن ميونخ

- من المقرر أن يستضيف بعض منافسات ألعاب القوى فى الأولمبياد الصيفى للشباب 2026.