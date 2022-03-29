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مصر و السنغال ..كل ما تريد معرفته عن عرين الأسود "إنفو جراف"

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القاهرة - سامية سيد -  

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى يوم الثلاثاء المقبل ، في إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر 

ويقام اللقاء على الملعب الاولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو .

 

 نرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن ملعب ديامينياتو .

 - يقع على بٌعد 30 كيلو متر من العاصمة داكار

- تم البدء في بناء الملعب يناير 2020

- تم تشييد الملعب فى وقت قياسى وهو 17 شهرا

- تكلف بناء ملعب ديامينياتو 270 مليون دولار

- أطلق الاتحاد السنغالى على الملعب الجديد " عرين الأسود "

- يحمل الملعب اسم الرئيس الراحل عبدولاى واد.

- يٌعد الملعب ثانى أكبر صرح رياضى بعد ستاد ليوبولد سيدار

- يٌشبه في تصميمه الخارجي ملعب بايرن ميونخ

- من المقرر أن يستضيف بعض منافسات ألعاب القوى فى الأولمبياد الصيفى للشباب 2026.

 


ملعب السنغال

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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