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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر و السنغال ..كل ما تريد معرفته عن عرين الأسود "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى يوم الثلاثاء المقبل ، في إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر
ويقام اللقاء على الملعب الاولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو .
نرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن ملعب ديامينياتو .
- يقع على بٌعد 30 كيلو متر من العاصمة داكار
- تم البدء في بناء الملعب يناير 2020
- تم تشييد الملعب فى وقت قياسى وهو 17 شهرا
- تكلف بناء ملعب ديامينياتو 270 مليون دولار
- أطلق الاتحاد السنغالى على الملعب الجديد " عرين الأسود "
- يحمل الملعب اسم الرئيس الراحل عبدولاى واد.
- يٌعد الملعب ثانى أكبر صرح رياضى بعد ستاد ليوبولد سيدار
- يٌشبه في تصميمه الخارجي ملعب بايرن ميونخ
- من المقرر أن يستضيف بعض منافسات ألعاب القوى فى الأولمبياد الصيفى للشباب 2026.
ملعب السنغال