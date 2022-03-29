شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحذر لاعبى المنتخب من الركلات الثابتة على حدود منطقة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبي الفراعنة، من ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء، وذلك تخوفاً التسديدات المباشرة على المرمى، أو العرضيات الخطيرة من لاعبي السنغال خاصة.

ومع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى فى اياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ويقام اللقاء فى الملعب السنغالى الجديد ، بالعاصمة السنغالية داكار .

وقبل مواجهة اليوم بين الفراعنة و الأسود ، فيتفوق المنتخب المصرى على نظيره السنغالى فى مرات الصعود الى كأس العالم ، حيث صعدت مصر 3 مرات قبل اللقاء الحاسم اليوم، حيث صعد المنتخب الى مونديال 1934، و مونديال 1990، وأخر نسخة مونديال 2018 الذى أقيم بروسيا .

فى المقابل صعد المنتخب السنغالى لكأس العالم مرتين فى تاريخه، الأولى عام 2002 بكوريا واليابان فى الجيل الذهبي الذى قاده الحجي ضيوف، فيما كررت التأهل للمرة الثانية في المونديال الماضي بروسيا 2018.

ويتطلع منتخب مصر لحسم تأشيرة كاس العالم المقبل للعام الثاني على التوالي بعدما سبق وصعد لمونديال 2018 بروسيا، حيث يتسلّح منتخب مصر بعزيمة لاعبيه وقدرات نجومه العالية، وفي مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول ، كما يتسلح منتخب مصر بنتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الجمعة الماضية وفازت فيها مصر بهدف نظيف.