شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق الدورى المجمعة الثانية لتحديد بطل اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 30/26 فى انطلاق منافسات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وتشهد جولة اليوم لقاء أخر بين سبورتنج مع الأهلى، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع سبورتنج، بينما تختتم المنافسات بمواجهتى سبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع الزمالك.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و 15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 13 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.