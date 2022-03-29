شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم قبل مواجهة السنغال..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المواجهة بين منتخبي مصر والسنغال فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى الدور الحاسم والفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، ونجح المنتخب المصرى فى الحفاظ على نظافة شباكه باستاد القاهرة وخرج فائزاً بهدف دون رد، ليعزز فرصه فى التأهل للمونديال قبل لقاء الإياب اليوم فى داكار.

سيناريوهات تأهل مصر إلى كأس العالم

ويسعى "الفراعنة" لرد الاعتبار من السنغال بعد الخسارة أمام "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وبعد الفوز فى لقاء الذهاب أصبح منتخب مصر أمام عدة سيناريوهات لحسم بطاقة التأهل للمونديال، لتبقى الفرصة الأولى بفوز منتخب مصر بأى نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال يضمن بطاقة التأهل لكأس العالم للفراعنة.

وكذلك التعادل فى لقاء الإياب يضمن للمنتخب المصرى بطاقة التأهل بفضل مجموع نتيجة المباراتين، كما أن خسارة منتخب مصر بفارق هدف بشرط التسجيل تمنح الفراعنة بطاقة التأهل لكأس العالم، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين فى حال تعادل النتيجة.

وفى حال فوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف، يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وهو سيناريو رابع يضمن للمنتخب المصرى حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، عبر التفوق فى ركلات الترجيح.