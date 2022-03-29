شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والسنغال بتصفيات المونديال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الحسم بين المنتخب الوطنى لكرة القدم ونظيره السنغالى، فى إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، عن التأهل للمرة الرابعة فى تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018 وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: ما موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022؟

ج: تنطلق صافرة بداية المباراة فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبى بالعاصمة السنغالية داكار.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022؟

ج: ستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

س: ما سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم؟

ج: يسعى "الفراعنة" لرد الاعتبار من السنغال بعد الخسارة أمام "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح فى نهائى كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وبعد الفوز فى لقاء الذهاب أصبح منتخب مصر أمام عدة سيناريوهات لحسم بطاقة التأهل للمونديال، لتبقى الفرصة الأولى بفوز منتخب مصر بأى نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال يضمن بطاقة التأهل لكأس العالم للفراعنة.

وكذلك التعادل فى لقاء الإياب يضمن للمنتخب المصرى بطاقة التأهل بفضل مجموع نتيجة المباراتين، كما أن خسارة منتخب مصر بفارق هدف بشرط التسجيل تمنح الفراعنة بطاقة التأهل لكأس العالم، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين فى حال تعادل النتيجة.

فى حال فوز المنتخب السنغالى بهدف نظيف، يلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، وهو سيناريو رابع يضمن للمنتخب المصرى حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، عبر التفوق فى ركلات الترجيح.

س: ماذا عن مشوار الفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: المنتخب المصرى تأهل عن مجموعته بعد تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة، وتنافس المنتخب المصرى فى مجموعة تضم معه منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا، ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على ليبيا ذهابًا إيابًا، والفوز على الجابون فى القاهرة والتعادل خارج ملعبه، كذلك الفوز على أنجولا بالقاهرة والتعادل في لواندا، ولم يتعرض المنتخب المصرى لأى خسارة خلال مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 فى 6 مباريات خاضها بالمجموعة كما تفوق فى جولة الذهاب أمام السنغال بهدف دون رد.





س: ماذا قدم كيروش مع الفراعنة قبل المباراة الحاسمة أمام السنغال؟

ج: تولى البرتغالى كارلوس كيروش الولاية الفنية لمنتخب مصر الأول فى الثامن من سبتمبر من العام الماضى 2021 خلفًا لحسام البدرى، كيروش قاد منتخب أحفاد الفراعنة فى 19 مباراة، ونجح فى التفوق وقيادة المنتخب المصرى للانتصار خلال 13 مناسبة منها انتصاران عبر ركلات الجزاء الترجيحية، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصرى تحت قيادة البرتغالى فى 4 مباريات منها مباراتان بركلات الترجيح أيضًا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر في ولاية البرتغالي كيروش.

س: ما التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال ؟

ج: استقر كيروش على أغلب العناصر التى سيدفع بها فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر فى مباراة الليلة، إذ سيتواجد كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر جابر وياسر إبراهيم وأحمد فتوح فى الدفاع، مع وجود مفاضلة بين الثنائى على جبر وأيمن أشرف لإكمال الخط الخلفى.

ولا يوجد خلاف على استمرار الثلاثى "محمد الننى وحمدى فتحى وعمرو السولية" فى خط وسط المنتخب الوطنى، بالإضافة إلى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه فى الهجوم، مع الدفع بعمر مرموش فى التشكيل الأساسى بدلا من مصطفى محمد الذى بدأ اللقاء الماضى.