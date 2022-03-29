شكرا لقرائتكم خبر عن المغامر المصرى عمر حجازى يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المغامر المصري عمر حجازي أن المحاولة الأخيرة لتحطيم أطول مسافة سباحة بنفس واحد ستكون الجمعة المقبلة 1 ابريل ، و وعد بمفاجأة غير مسبوقة.

و اضاف عمر انه من خلال تحطيم هذا الرقم ينوي الدعوة و التوعية بأهمية الصحة النفسية بعد أن أسس مبادرة "نقدر" فما كان لينجح في أي تحدي بدون الوصول لدرجة متوازنة من الصحة النفسية

كما أضاف أنه في مجتمعاتنا قد يخجل بعض الناس من الإستعانة بطبيب نفسي متخصص ، في حال أن عقلنا كباقي الجسد قد يحتاج إلي عناية متخصصة علي مدار الأعوام

و أكد عمر أن استمراره في تحدي نفسه ومحاولة كسر أرقام قياسية هو انعكاس لرحلته الداخلية باحثا عن التوازن النفسي و انه من خلال مبادرة نقدر سيستمر بدعم و التوعية بأهمية الصحة النفسية خاصةه لذوي القدرات الخاصة.



عمر حجازى



اللاعب عمر حجازى