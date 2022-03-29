شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطرق أبواب التاريخ مع الفراعنة بالصعود للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة ، المواجهة التى تجمع المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى اليوم فى إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ، حيث يلتقى المنتخبين فى السابعة من مساء اليوم بالملعب الألمبى الجديد .

و يدخل كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى اللقاء باحثا عن دخول التاريخ مع الفراعنة، بالتأهل الى كأس العالم ، طارقا أبواب المجد لتكون المرة الرابعة فى تاريخ المنتخب التي يتاهل فيها للمونديال ، و ليكتب اسمه بجوار سابقيه من المدربين ممن نجحوا فى الصعود بالفراعنة الى كأس العالم ، مثل جيمس ماكراى ، محمود الجوهرى ، وهيكتور كوبر.

أكد كارلوس كيروش، المدير لفني لمنتخب مصر، أن فريقه قادر على تجاوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التى ستقام غدًا، الثلاثاء، فى إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

وأضاف كيروش: "نحن لسنا هنا للعب على التعادل، نريد الفوز ذهابا وإيابا، لا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التى نمتلكها لم تأت من فراغ، نحن منتخب مصر، البلد الأول والأقوى فى قارة أفريقيا".

وأشار كيروش، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، إلى أن المنتخب المصرى لا يحدد طريقة لعبه فى المباريات بناءً على خصومه، نحن فى أقصى حالات الاستعداد للمواجهة، سنفعل كل ما وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا والتأهل إلى كأس العالم".

ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"، ووسط حضور جماهيري يقترب من 50 ألف مشجع، وهو ما عمل عليه كيروش المدير الفني للمنتخب لاستغلال هذه الجماهير بشكل إيجابي من خلال غلق المساحات على المنافس وتصدير التوتر للجماهير مع مرور الوقت.