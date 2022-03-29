الامارات | مكافآت صعود منتخب مصر إلى كأس العالم.. "مفاجأة لحظة إعلان التأهل"

شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت صعود منتخب مصر إلى كأس العالم.. "مفاجأة لحظة إعلان التأهل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضاعف الاتحاد المصري لكرة القدم مكافآت التأهل لكأس العالم للاعبي منتخب مصر ليحصل كل لاعب على مليون جنيه بدلاً من 500 ألف كانت تنص عليها اللائحة القديمة، وذلك في حال حجز مقعد في مونديال "قطر 2022" على حساب السنغال في مباراة اليوم الثلاثاء (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات).

وذكرت قناة "إي تي سي" المصرية بأن اتحاد الكرة حرص على تحفيز اللاعبين لإعلان زيادة المكافآت بنسبة 100% قبل مواجهة السنغال، حتى ترفع معنوياتهم في المواجهة المرتقبة التي يسعى من خلالها الفراعنة للتعادل أو خطف هدف يقتل آمال السنغاليين.

وقالت القناة إن اتحاد الكرة وعد بصرف المكافأة فور إعلان تأهل المنتخب، حيث عقد جمال علام جلسة مع اللاعبين أكد لهم دعم كل مؤسسات الدولة في المباراة المنتظرة على ملعب عرين الأسود بالعاصمة السنغالية داكار.

وكان المنتخب المصري قد هزم السنغال في مباراة الذهاب بهدف نظيف ويأمل حجز مقعده في المونديال للمرة الثانية على التوالي بعد "روسيا 2018".

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