الامارات | مفاجأة.. مدرب منتخب الإمارات يغامر بعناصر جديدة أمام كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مدرب منتخب الإمارات يغامر بعناصر جديدة أمام كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الأبيض مباراته أمام كوريا الجنوبية التي ستنطلق بعد قليل ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ يحتاج المنتخب للفوز في هذه المباراة لحصد بطاقة المركز الثالث المؤهل لملحق المونديال.

ودفع المدرب في التشكيلة الأساسية ببعض العناصر الشابة والجديدة مثل محمد عباس وحارب عبد الله سهيل كنوع من المغامرة على الرغم من أن مثل هذه المباريات الحساسة والمصيرية تحتاج إلى عناصر تتميز بالخبرة في التعامل، فيما خلت التشكيلة الأساسية مثل محمود خميس وعلي صالح وعلي سالمين

ومثل غياب عدد من العناصر الأساسية مثل المهاجم علي مبخوت ضربة كبيرة لخطط المدرب الارجنتيني في التفوق في هذه المباراة

وضمت التشكيلة الأساسية اللاعبين خالد عيسى في حراسة المرمى خالد عيسى وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وعبد العزيز هيكل وفي الوسط بندر الاحبابي وماجد حسن وعبد الله رمضان ومحمد عباس وفي المقدمة كايو كانيدو وحارب عبد الله سهيل.

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