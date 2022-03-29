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الامارات | رسمياً.. إيقاف مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن لمخالفات إدارية وفنية

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم م خلال اجتماععها، اليوم الثلاثاء، معاقبة لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني شاهين عبدالرحمن بالإيقاف أربع مباريات رسمية وتغريمه 200 ألف درهم لمخالفات إدارية وفنية، أبرزها مغادرته لمعسكر المنتخب مرتين، وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحققت اللجنة مع اللاعب عبر تقنية الفيديو عن بعد واستمتعت إلى إفاداته  في هذا الخصوص قبل إصدار قرارها.  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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