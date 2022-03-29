الامارات | رسمياً.. إيقاف مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن لمخالفات إدارية وفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيقاف مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن لمخالفات إدارية وفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم م خلال اجتماععها، اليوم الثلاثاء، معاقبة لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني شاهين عبدالرحمن بالإيقاف أربع مباريات رسمية وتغريمه 200 ألف درهم لمخالفات إدارية وفنية، أبرزها مغادرته لمعسكر المنتخب مرتين، وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحققت اللجنة مع اللاعب عبر تقنية الفيديو عن بعد واستمتعت إلى إفاداته في هذا الخصوص قبل إصدار قرارها.

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