الامارات | الجمهور المصري يتعرض لمضايقات في ملعب السنغال.. وشتائم لمحمد صلاح! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور المصري يتعرض لمضايقات في ملعب السنغال.. وشتائم لمحمد صلاح! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت الجماهير المصرية الحاضرة لمباراة مصر والسنغال في داكار، إلى مضايقات من أصحاب الأرض قبل ساعات من المباراة الحاسمة بين المنتخبين (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات) على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال موقع "أهل مصر" إن الجمهور المصري تعرض للمضايقة في مدرجات ملعب ديامينياديو، الذي يحتضن مواجهة الإياب الفاصلة التي يحتاج فيها السنغاليون للفوز بأكثر من هدف واحد للتأهل فيما يدخل المصريون المواجهة بفرصتين الفوز أو التعادل.

وأضاف أن الجمهور السنغالي أطلق صافرات الاستهجان على الجمهور المصري ووجه له عبارات نابية، حملت أيضاً إساءات لنجم ليفربول محمد صلاح فيما علت الأصوات المؤازرة لزميله في الفريق وخصمه اللدود اليوم ساديو ماني.

يذكر أن فيديوهات كثيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أساء من خلالها الجمهور السنغالي لمحمد صلاح وقد وصلته وجهاً لوجه عندما دخل صالة المطار في داكار.

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