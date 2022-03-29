الامارات | دبي تستضيف «كأس مينا لكرة القدم» بمشاركة 32 فريقاً عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف «كأس مينا لكرة القدم» بمشاركة 32 فريقاً عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة «كأس مينا لكرة القدم» التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي ملاعب جبل علي للجولف والرماية خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل ويتنافس فيها 32 فريقًا من مختلف قارات العالم يتقدمهم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي وبوماز المكسيكي وستورم جراز النمساوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد إبراهيم رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلومب مدير أول المبيعات والرياضة والترفيه في نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية.

وأكد أحمد إبراهيم حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجا للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني في مجتمعنا.

و أوضح ان العديد من الفعاليات ستقام على هامش البطولة منها دورة للمدربين، كما ستقام بطولة ألعاب الكترونية للمشاركين، وسيتم تنظيم ملتقى ثقافي للاعبين الأجانب لتعريفهم بتراث وثقافة دولة الإمارات من خلال زيارة الأماكن التراثية في منطقة الشندغة بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون.

وستشهد النسخة الأولى من البطولة تنافسًا قويًا بين الفرق الشبابية من مختلف قارات العالمي حيث تضم 32 فريقًا من أربع فئات عمرية هي: تحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 18 سنة، وتشارك فيها 24 أكاديمية إماراتية خاصة تأهلت من خلال المنافسات التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي، ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة فريق ولفرهامبتون من إنجلترا، وفريق بوماز من المكسيك، وفريق ستورم جراز من النمسا بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات العالمية في الدولة وفي مقدمتها أكاديمية برشلونة ومانشستر سيتي ولاليغا الإسبانية.

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