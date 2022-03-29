الامارات | حقيقة منتخب السنغال "مرعب إفريقيا" أمام مصر قبل القمة المرتقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة منتخب السنغال "مرعب إفريقيا" أمام مصر قبل القمة المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية اليوم أمام منتخب السنغال من أجل الوصول إلى كأس العالم 2022، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين في استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف ما عدا نتيجة 1-0 من أجل الوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة مباشرة.



ويلعب المنتخب المصري المباراة وهو يملك (3 فرص) تمنحه الصعود إلى كأس العالم (طالع التفاصيل)



ويحتل المنتخب السنغال صدارة تصنيف الفيفا لقارة إفريقيا كما أنه نجح في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، بينما يحتل المنتخب المصري المركز السادس في القارة وهو ما يعني أن كافة المؤشرات والأرقام تسير في صالح منتخب السنغال.



ولكن على عكس كافة المؤشرات فإن منتخب مصر نجح حتى الآن في تغيير الصورة والتفوق على متصدر التصنيف، وفي عام 2022 تقابل المنتخبين في لقاءين نجح السنغال في الفوز بمباراة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بينما نجح المنتخب المصري في الفوز بالمباراة الثانية، ولكن الحقيقة أن منتخب السنغال "مرعب إفريقيا" لم ينجح في الوصول إلى شباك المنتخب المصري في المباراتين وكان فوزه الأول عن طريق ركلات الجزاء، وإن كان هو الأفضل فنياً في بعض أوقات المباراة.

إلا أن المنتخب المصري نجح في الفوز وحسم المباراة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين في استاد القاهرة.

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