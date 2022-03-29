الزمالك يحصل على حكم ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" بـ2 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

حصل نادي الزمالك المصري على حكم من ”المحكمة الرياضية الدولية كاس“ بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري المعار إلى هاتاي سبورت التركي بمبلغ 2 مليون دولار.



كان نادي الزمالك قد حرك دعوى ضد اللاعب لدى الفيفا إبان فسخ عقده من طرف واحد في يونيو 2019 والانتفال إلى أفيس البرتغالي، قبل العودة منه بعد ستة أشهر فقط إلى الأهلي المصري منافس الزمالك.

وربح الزمالك قضيته في الفيفا، قبل أن يصعد اللاعب الدعوى إلى ”كاس“ التي أكدت الحكم لصالح الزمالك مع دفع اللاعب فوائد خمسة في المئة على الغرامة منذ يونيو 2019 بحسب شادي عيسى مقدم البرامج بقناة الزمالك.

وغرد عيسى ”مبروووك للزملكاوية وللمستشار مرتضي منصور .. الزمالك كسب قضيته ضد كهربا، المحكمة الرياضة تقرر تغريم كهربا ٢ مليون دولار بسبب هروبه من الزمالك“.

كان كهربا قد اتهم الزمالك بعدم توثيق عقده مع النادي إبان تجديده قبل الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، واستند إلى ذلك في فسخ عقده.

ويلعب كهربا حاليا في نادي هاتاي سبورت التركي معارا من الاهلي المصري.