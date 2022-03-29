تغريم كهربا 2 مليون دولار في أزمته مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت محكمة كاس قرارها اليوم الثلاثاء، بشأن قضية محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكما لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا في وقت سابق بداعي فسخ تعاقده من طرف واحد في صيف 2019، قبل أن ينضم للأهلي في يناير 2020.