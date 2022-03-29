أون تايم سبورت: امتلاء مدرجات ملعب مباراة مصر والسنغال من السادسة صباحاً

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مراسل قناة "أون تايم سبورت" عن امتلاء ملعب "ديامنياديو" الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، والذي يستضيف مباراة مصر والسنغال في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال مراسل القناة عبر برنامج "صباح أون تايم" إن الجماهير تواجدت في مدرجات ملعب المباراة المرتقبة من الساعة السادسة صباحاً، حيث امتلئت المدرجات بنسبة 70 بالمئة.

وأشار مراسل "اون تايم سبورت" إلى أن الجماهير السنغالية كانت تجوب شوارع العاصمة داكار من الساعة الواحدة صباحاً رافعين أعلام بلدهم ومرتدين قميص منتخب السنغال.

ويسعى المنتخب الوطني للتاهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ مصر والثانية على التوالي، حينما يلتقى نظيره المنتخب السنغالى في العاصمة داكار مساء اليوم الثلاثاء.

ويبحث المنتخب المصري عن الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمونديال المقرر إقامته في قطر في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المقرران نطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائري مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكرانى جورارى "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالى "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.