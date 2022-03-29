دوري أبطال أوروبا قد يشهد مشاركة فرق «غير متأهلة»

الشارقة - اميمة ياسر -

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية دعوة بعض الأندية غير المتأهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل المشاركة فيها.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن اختيار الفرق التي توجه لها الدعوة سيكون بناء على تقييم تراكمي لنتائجها خلال 5 سنوات سابقة للنسخة التي ستدعى إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة تم طرحها للنقاش خلال اجتماع جرى أمس، الإثنين، مؤكدة أن تطبيقها لن يكون قبل عامين من الآن على الأقل.

وأوضحت أنه إذا لم يستطع فريق إنجليزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر المراكز الأربعة الأولى في "البريميرليج"، ربما يكون بوسعه المشاركة إن حصل على اللقب خلال 5 سنوات من النسخة المعنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الفكرة قد تخدم فرقاً كبرى إذا تعثرت في موسم ما، وفشلت في التأهل المباشر للبطولة الأوروبية الأهم عبر الدوري المحلي.

وتسعى دائماً الفرق الأوروبية للمشاركة في البطولة القارية الأقوى في العالم على صعيد الأندية، من أجل الاستفادة من المداخيل المادية الكبيرة التي تمنح لها عبر المشاركة فقط، ناهيك عن تحقيق نتائج جيدة.