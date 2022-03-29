بالترددات.. تعرف على القنوات الناقلة لموقعة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل المنتخب الوطني المصري ضيفاً على نظيره السنغالي، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وستقام على الملعب الأولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو .

وكان منتخب مصر قد فاز على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضي على ستاد القاهرة بهدف نظيف سجله محمد صلاح .

وأعلنت 12 قناة فضائية نقل المباراة المرتقبة بينها قناتي أون تايم سبورتس 1 و2 بالإضافة إلى قنوات أفريقية عل القمر الصناعي يوتلسات.

وتنقل المباراة في أوروبا عبر قنوات V3 Danmark وL'Equipe TV وSport TV4 Portugal وESPN 2 Nederland HDV sport 1 HD Norge بالإضافة إلى قناة الفيفا على موقع يوتيوب بالإضافة إلى القنوات المفتوحة التالية وترددها كالأتي :

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة RTS 1 السنغالية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 و2 عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد :11861

الاستقطاب:رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة SSC3 HD (مفتوحة) عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد :12418.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.