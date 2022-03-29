تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

تقام اليوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، عدة مباريات هامة وحاسمة في تصفيات كأس العالم، لحجز باقي مقاعد المونديال.



يلتقي منتخب البرتغال، مساء يوم الثلاثاء، مع مقدونيا الشمالية في المباراة النهائية والفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتقي منتخب السويد، مساء يوم الثلاثاء، مع منتخب بولندا في المباراة النهائية والفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتثبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواجه منتخب لبنان نظيره إيران في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة SSC داخل السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات، كما حصلت "بي إن سبورتس" القطرية مؤخرا على بث التصفيات في باقي الدول العربية.

يخوض منتخب الإمارات مواجهة هامة وفاصلة في تأهله إلى الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:45 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا عبر قناة SSCداخل السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات، كما حصلت بي إن سبورتس القطرية مؤخرا على بث التصفيات في باقي الدول العربية.

في مباراة حاسمة، يواجه منتخب العراق نظيره سوريا، في الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا عبر قناة SSCداخل السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات، كما حصلت بي إن سبورتس القطرية مؤخرا على بث التصفيات في باقي الدول العربية.

يلتقي منتخب عمان بنظيره الصيني في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا عبر قناة SSCداخل السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات، كما حصلت بي إن سبورتس القطرية مؤخرا على بث التصفيات في باقي الدول العربية.

يختتم المنتخب السعودي مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بمواجهة أستراليا مساء الثلاثاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا عبر قناة SSCداخل السعودية، وأبوظبي داخل الإمارات، كما حصلت بي إن سبورتس القطرية مؤخرا على بث التصفيات في باقي الدول العربية.

يستقبل منتخب نيجيريا نظيره الغاني في إياب المرحلة الفاصلة والمؤهلة إلى كأس العالم.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "SSC داخل المملكة العربية السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

في مباراة مرتقبة وحاسمة، يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على السنغال في إياب المرحلة الحاسمة والفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، وقناة "ssc" داخل المملكة العربية السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستقبل منتخب تونس نظيره المالي في إياب الدور الفاصل والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم، مساء يوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة التونسية Television Tunisienne 1، وقناة ssc داخل المملكة العربية السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يأمل منتخب المغرب في حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، حين يخوض إياب الدور الفاصل من التصفيات أمام الكونغو الديمقراطية.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "Al Aoula Inter HD" و"Arryadia SD/HD".

يستقبل المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، في إياب المرحلة الفاصلة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث عبر القناة الجزائرية السادسة "TV 6"، وقناة "ssc" داخل المملكة العربية السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستقبل منتخب بوليفيا نظيره البرازيلي في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 فجرا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق نوفل باشي

يستضيف منتخب الإكوادور نظيره الأرجنتيني في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.