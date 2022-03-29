شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يدرس مازيمبي بالفيديو قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز لفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، بفيديوهات للمباريات السابقة لفريق مازيمبي، وآخرها التعادل مع أوتوهو بنتيجة 2/2 فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي قبل موقعة الأحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة سمير حلبية، تكليف المهندس محمد سلامة عضو المجلس برئاسة بعثة النادى إلى الكونغو، والتى من المقرر أن تسافر الخميس المقبل استعدادًا لخوض المباراة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر إقامتها فى الثالث من أبريل المقبل على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وتصدر النادى المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر اقامتها في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل المقبل.

ويقود الطاقم حكم الساحة الغاني، " دانيال نيي لاريا "، ومعه كل من النيجيري"صامويل بوادوتاكام"، مساعد حكم أول و الغاني "كواسي أشيمبونج"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيجيري، "جوزيف أوجابور".