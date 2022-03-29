الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا، ويتدرب المارد الأحمر ظهر اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الهلال المقرر لها 3 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمباراة الهلال، وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، وعلى رأسها مباراة الهلال السوداني.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية قوية بدون كرة لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وفي ختام مران الأهلي، خاض اللاعبون تقسيمة قوية بعدما قام الجهاز الفنى بتقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وحرص بيتسو موسيماني على توجيه العديد من التعليمات الفنية الدفاعية والهجومية خلال التقسيمة.

ويخوض الأهلي تدريباته بدون اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية فى الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏

وفي سياق متصل، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه اطمأن على حالة مدافع الفريق محمد عبد المنعم بعد الجراحة التي أجراها في الأنف، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع لاختبار طبى مساء اليوم مرتديًا القناع الطبى، لمعرفة مدى استجابته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة فى الأنف أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

وبدأ صلاح محسن مهاجم الفريق المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، استعدادًا لعودته للتدريبات الجماعية من جديد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها اللاعب جاءت مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ تنفيذ الجزء الأخير من برنامج التأهيل الذي يستهدف إعداده بدنيًّا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.