شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور التمهيدي الثاني بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس الجارى وحتى الثالث من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات في لعبة الاسكواش.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، ففي منافسات الرجال يشارك 14 لاعباً وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، مازن هشام، محمد الشوربجي، مصطفى عسل، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مصطفى السرتي، عمر مسعد، محمد الشربيني وكريم الحمامي.

وفي منافسات السيدات تشارك 13 لاعبة وهن: هانيا الحمامي، سلمى هني، روان العربي، نور الطيب، نادين شاهين، نوران جوهر، يثرب عادل، هنا رمضان، مريم متولي، فريدة محمد، ندى عباس، سنا إبراهيم، وزينة مقوي.

وتغيب البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً وحاملة لقب النسخة الأخيرة من البطولة، عن بريطانيا المفتوحة بسبب تعرضها لإصابة خلال مشاركتها في البطولات الأخيرة.