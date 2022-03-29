شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يطمئن على عمرو جمال بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، على الاطمئنان على عمرو جمال مهاجم فاركو بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى، وتمنى له سرعة الشفاء والعودة مجدداً للمستطيل الأخضر.

وعاد "الغزال" إلى القاهرة قادماً من النمسا الجمعة الماضى عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة، والتي أجرى فيها الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الأهلى نفس الجراحة.

وبدأ عمرو جمال مرحلة العلاج الطبيعى بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبى، ورافقه فى رحلته العلاجية الدكتور مجدى وهبى طبيب فاركو، حيث استمر اللاعب هناك لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعى تحت إشراف الطبيب الذى أجرى الجراحة قبل العودة للقاهرة لبداية المرحلة الأولى من التأهيل.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.