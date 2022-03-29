شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال فى داكار بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره السنغالى فى الدور الحاسم والفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وذلك فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة فى العاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

منتخب مصر يرد اعتباره مبدئياً أمام السنغال

وخرج منتخب مصر بشباك نظيفة، ورد اعتباره "مبدئيا" من الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائى كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين من الآن.

منتخب مصر يهزم السنغال بهدف فى جولة الذهاب

وحقق منتخب مصر فوزا صعباً على ضيفه السنغالي بهدف دون رد، مساء الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتقى المنتخبان باستاد القاهرة الدولي فى ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات، قبل أن يصطدما إيابا اليوم الثلاثاء ، سيناريو بداية المباراة كان مثاليا، إذ نجحت مصر في التقدم بهدف مبكر سجله ساليو سيسيه بالخطأ فى مرمى فريقه.

وجاء الهدف بعد تسديدة أطلقها محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، ردت من العارضة قبل أن تصطدم بساق المدافع السنغالي، لتتحول إلى داخل الشباك، ليقود الفراعنة للفوز 1-0.