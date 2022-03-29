الامارات | محمد يحيى يحافظ على لقب الوزن الخفيف في «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى يحافظ على لقب الوزن الخفيف في «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ البطل الإماراتي محمد يحيى، على لقب الوزن الخفيف في النزال الرئيس للنسخة العربية السابعة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي اختتمت على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم بالمز الرياضية، فيما توج الأردني علي القيسي بلقب وزن الريشة، بعد فوزه على المصري أحمد فارس في وزن الريشة، ليصبح بذلك أول مقاتل يجمع بين لقبي النسخة العربية والدولية.

حضر منافسات البطولة الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وتوج الفائزين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو وMMA محمد الظاهري، ورئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، بحضور المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي، الأمين العام للاتحاد العربي طارق المهيري. وجاء نجاح المقاتل الإماراتي محمد يحيى، في الحفاظ على اللقب عقب نزال قوي ومثير في مواجهة المقاتل المغربي محمد الجغدل، وكان الحسم عبر الاستسلام، لينال بذلك محمد يحيى اللقب للمرة الثانية، ويؤكد القدرات القتالية التي يتمتع بها. من جانبه، أهدى يحيى الفوز إلى دولة الإمارات، مؤكداً عزمه على مواصلة المسيرة وتطوير مستواه وحصد المزيد من الألقاب، واصفاً النزال أمام الجغدل بالصعب، موضحاً أنه تدرب بقوة للمنافسة والفوز والاحتفاظ باللقب في الإمارات، ليسعد جمهورها.

وفي بقية النزال تغلب الإماراتي عبدالله الدبل على منافسه المصري وليد سعيد في وزن المتوسط، كما فازت المغربية حسناء جابر، على التركية صبرية سنغول في وزن الذبابة، كما ألغيت نتيجة نزال الكويتي عبدالله البوشهري والمغربي ياسين ناجد، بسبب ركلة غير قانونية، وفاز الأردني فارس عشي على اللبناني فيليب مسعود بقرار الحكام.

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