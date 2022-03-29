الامارات | المنتخب يخوض «الليلة الكبيرة» مع كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض «الليلة الكبيرة» مع كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة 17:45 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، مواجهة مصيرية أمام نظيره الكوري الجنوبي الذي يتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الأولى، وذلك ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ تعد المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للمنتخب لحصد بطاقة التأهل إلى ملحق المونديال ومواجهة أستراليا التي حصدت بطاقة المركز الثالث من أجل مواصلة طريق المونديال كونه يحتل حالياً المركز الثالث برصيد تسع نقاط، علماً أن لقاء الذهاب بين المنتخبين كان قد انتهى بفوز كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وبات الأبيض أمام فرصة تاريخية لتجديد حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات بعدما كانت المرة الأولى خلال مونديال 1990 في إيطاليا.

ويمتلك المنتخب ثلاثة خيارات للوصول إلى ملحق المونديال أبرزها وأسهلها الفوز على كوريا الجنوبية، دون الدخول في أي حسابات أخرى معقدة لاسيما بعدما تعقدت حساباته عقب خسارته الأخيرة، ويتجسد الخيار الثاني في خسارته أمام كوريا الجنوبية بشرط تعادل العراق أمام سورية اليوم، والخيار الثالث هو تعادله أمام كوريا الجنوبية بشرط خسارة العراق أو تعادله أمام سورية في حين أن خسارته مقابل فوز العراق أو تعادله تعني تأهل الأخير للقاء أستراليا في المحلق ووداع الأبيض رسمياً.

ويأمل الأبيض في تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها في مباراته الأخيرة أمام العراق.

ورغم أن المنتخب يخوض مباراة كوريا الجنوبية فإن عيونه على المواجهة الأخرى التي تجمع العراق مع سورية كون نتيجة المباراة تهمه أيضاً.

وسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الارجنتيني رودلفو أروابارينا لتجاوز تداعيات الخسارة الأخيرة أمام العراق حيث اختتم المنتخب تدريباته أمس على استاد آل مكتوم، ويعول أروابارينا على سلاح القوة الهجومية الضاغطة وفي الوقت نفسه العمل على إيقاف مفاتيح اللعب في المنتخب الكوري الذي يتميز بقوة هجومية ضاربة ويكفي أنه المنتخب الوحيد في المجموعة الأولى الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وتاريخياً التقى المنتخبات في 13 مباراة رسمية، فازت كوريا الجنوبية في 11 وتعادلا في مباراتين.

وفي المقابل، فإن المنتخب الكوري الجنوبي الذي يقوده المدرب البرتغالي بالو بينتو يخوض هذه المباراة دون أي ضغوط بعدما ضمن بطاقة التأهل للمونديال مباشرة، ويواجه الأبيض بمعنويات عالية عقب فوزه الأخير على إيران بهدفين نظيفين واعتلاء صدارة المجموعة بعدما قفز برصيده إلى 23 نقطة، فيما تراجع المنتخب الإيراني للمركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى

1- كوريا الجنوبية 23 نقطة.

2- إيران 22 نقطة.

3- الإمارات 9 نقاط.

4- العراق 8 نقاط.

5- لبنان 6 نقاط.

6- سورية 5 نقاط.

المواجهات المباشرة

- فوز كوريا الجنوبية: 11 مباراة.

- التعادل في مباراتين.

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