الامارات | سيطرة ألمانية بريطانية على جوائز «دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة ألمانية بريطانية على جوائز «دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم، أول من أمس، سباق دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في شواطئ جميرا، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022، حيث تنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب فئتين، الأولى قوارب ليزر 4.7 تحت 17 سنة، والثانية قوارب أوبتمست تحت 14 سنة.

وقال بيان صحافي: «في منافسات ليزر 4.7 تحت 17 سنة ذكور، حصل الشقيقان الألمانيان من أصول يمنية، نوح ويعقوب الحمادي، على المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما حل ثالثاً البريطاني ريان كامبيل. وفي منافسات الفتيات نجحت الشقيقتان كاور ونيمرت راو في الحصول على المركزين الأول والثاني، وشهدت منافسات أوبتمست تحت 14 سنة سيطرة بريطانية على المراكز الأولى، وفي منافسات الفتيات حصلت البولندية كورنيليا باجاك على المركز الأول».

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