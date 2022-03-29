الامارات | أروابارينا: ندرك أننا نواجه خصماً قوياً جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: ندرك أننا نواجه خصماً قوياً جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، أن المهاجم علي مبخوت سيغيب عن مباراة الأبيض مع كوريا الجنوبية اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن مبخوت لاعب مهم جداً، لكن لدى المنتخب لاعبين آخرين بمميزات مختلفة، مؤكداً أن الفكرة العامة هي أن يظهر المنتخب بشكل أفضل ولو أشرك لاعبين بمميزات مختلفة، مثل كايو كانيدو وعلي صالح ويحيى الغساني. وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «إن المباراة بالغة الأهمية بالنسبة لهم، خصوصاً أنها تأتي في ختام التصفيات، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية المباراة، خصوصاً أن المنتخب لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام العراق»، مشدداً على أن التأهل لايزال بأيديهم وأنهم سيبذلون أقصى ما يمكن للفوز في المباراة.

واختتم: «ندرك أننا نواجه خصماً قوياً جداً، وأن لديه لاعبين دوليين، لكننا بالمقابل عملنا خلال الفترة الماضية بتركيز عالٍ للاستعداد لهذه المباراة ومواجهة خصم بهذه القوة».

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