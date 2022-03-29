الامارات | شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب شباب الأهلي موعداً يوم غدٍ مع حامل اللقب فريق الشارقة، في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة لكرة السلة، عقب تخطيهما بنجاح أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز شباب الأهلي على الوصل «80-77» على صالة نادي النصر، والشارقة على النصر «84-80» على صالة نادي شباب الأهلي.

والتقى شباب الأهلي والشارقة الأربعاء الماضي، في ختام دوري الرجال، في مباراة حسم نتيجتها شباب الأهلي بواقع «75-63» وتوج من خلالها باللقب الـ13 في الدوري.

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