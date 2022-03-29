الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (آسيا)
الإمارات - كوريا الجنوبية 17:45
اليابان - فيتنام 14:00
إيران - لبنان 15:30
سورية - العراق 17:45
عمان - الصين 20:00
السعودية - أستراليا 22:00
تصفيات المونديال (إفريقيا)
نيجيريا - غانا 21:00
السنغال - مصر 21:00
تونس - مالي 23:30
المغرب - الكونغو 23:30
الجزائر - الكاميرون 23:30
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