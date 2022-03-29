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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (آسيا)

الإمارات - كوريا الجنوبية 17:45

اليابان - فيتنام 14:00

إيران - لبنان 15:30

سورية - العراق 17:45

عمان - الصين 20:00

- أستراليا 22:00

تصفيات المونديال (إفريقيا)

نيجيريا - غانا 21:00

السنغال - مصر 21:00

تونس - مالي 23:30

المغرب - الكونغو 23:30

الجزائر - الكاميرون 23:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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