بالالفاظ والهتافات المعادية.. تفاصيل «جديدة» بشأن تعرض محمد صلاح وبعثة المنتخب للاعتداء من جماهير السنغال.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة ماساوية، تعرضت بعثة منتخب مصر فور وصولها للعاصمة السنغالية داكار لهجوم بالالفاظ وهتافات معادية من الجماهير السنغالية وتناقلت عدد من التقارير الاعلامية اخبار تفيد تعرض نجم مصر محمد صلاح لهجوم حاد بالفاظ وشتائم خارجة .

ونشر الموقع الاخباري الصيني " وكالة أنباء شينخوا" مقطع فيديو يظهر فيه الجماهير السنغاليه وهي تهاجم لاعبي المنتخب المصري بهتافات وصافرات واستهجان وشتائم بالفاظ خارجة وكان محمد صلاح، قائد منتخب مصر ،صاحب النصيب الاكبر من هذه الشتائم ولهجوم بالالفاظ الخارجة وصافرات الاستهجان، فور وصوله مع بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، ولحظة خروجه من مطار بليز دياني، لاستقلال الحافلة متجها إلى فندق راديسون الذي سيقيم فيه الفراعنة , حيث احتشد العشرات من الجماهير السنغالية وراء الحواجز الحديدية، وأطلقوا الصيحات والاهانات ضد منتخب مصر .

ومن جانبه أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أن الجميع يعلن حجم وقوة المباراة المرتقبة أمام السنغال المقرر لها غداً في تصفيات كأس العالم.

وشدد مصدر داخل الجهاز الفني أن جميع اللاعبين علي قدر المسؤولية ، وأن الجهاز الفني واللاعبين توقعوا حدوث مضايقات أو استفزازات من بعض الجماهير السنغالية خلال تواجد المنتخب في داكار سواء قبل أو أثناء المباراة ، مؤكدا أن منتخب مصر يضم لاعبين كبار لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع مثلا هذه الأمور.

و حرص مسؤولو السفارة المصرية في السنغال على استقبال بعثة منتخب مصر فور وصولها العاصمة السنغالية داكار لمواجهة أسود التيرانجا ، والتى تقام ضمن منافسات إياب المرحلة النهائية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال 2022" .

واستقبل بعثة منتخب مصر وفد من السفارة وعلي رأسهم نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال حيث حرصت السفيرة علي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بوصول البعثة قبل توجهها الي مقر الإقامة

واطمئنت السفيرة علي كافة الإجراءات الخاصة بتواجد بعثة المنتخب في داكار وأكدت علي تذليل أية عقبات قد تواجه بعثة الفراعنة حتي الانتهاء من لقاء السنغال.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في السابعة مساء غدا الثلاثاء 29 مارس الجاري في العاصمة السنغالية داكار وتذاع عبر قنوات أون تايم سيورتس.

وقطع منتخب مصر نصف المشوار نحو حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم بعد تغلبه علي السنغال، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب المرحلة النهائية .

ويكفي منتخب مصر التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعداً بكأس العالم وفقاً لتطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وحال خسارة منتخب مصر بهدف نظيف يتم اللجوء لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح، وحال تسجيل المنتخبين نفس عدد الأهداف في الأشواط الإضافية يتأهل الفريق الضيف بمعني حال احراز مصر هدفاً في الوقت الإضافي وتعادل السنغال سيكون التأهل لصالح مصر .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : محمد الشناوي ، محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، عمر كمال وعمر جابر وياسر ابراهيم وعلي جبر وأيمن أشرف و رامي ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتوح ، عمرو السولية وحمدي فتحي و إمام عاشور و محمد النني و محمد مجدي افشة ونبيل عماد دونجا ، وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو، و مصطفى محمد ومروان حمدي.

وتشير الأرقام والاحصائيات، الي تفوق الفراعنة في تاريخ المواجهات مع منافسه السنغال ، حيث سبق وأن التقيا سويا في 14 مباراة ، وحقق منتخب مصر الفوز في 7 مباريات مقابل 5 انتصارات للسنغال، وحسم التعادل في مباراتين.

وسبق وأن التقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم وبالتحديد في تصفيات مونديال 2002 ، في مجموعة كانت تضم مصر والسنغال والمغرب والجزائر وناميبيا، والتقى الفريقان ذهابًا وعودة ، انتهت المباراة الأولي التي أقيمت في داكار بالتعادل السلبي دون أهداف ، قبل أن يفوز منتخب مصر في لقاء العودة بهدف من رأسية احمد حسام ميدو.

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