تعليق ناري من أحمد موسى بعد واقعة تعدي جماهير السنغال على محمد صلاح.. ورسالة خاصة لـ«مو»

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الإعلامي أحمد موسى، لاعبي منتخب مصر بالفوز على منتخب السنغال في مباراة الغد، والتأهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الاثنين: "على كل لاعب خوض المباراة من أجل الفوز، ويعرف أن 100 مليون مصري يتابعها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لا بديل عن الانتصار، ولا نقبل غير الانتصار، وجاهزون للانتصار وتحقيق أحلام 100 مليون مصري".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لمحمد صلاح، قائلا: "عايزين هدف يا محمد صلاح بكرا، وكل الاحترام والدعم، وصلاح قادر على إحراز هدف غدا في السنغال".

تعرضت بعثة منتخب مصر فور وصولها للعاصمة السنغالية داكار لهجوم بالالفاظ وهتافات معادية من الجماهير السنغالية وتناقلت عدد من التقارير الاعلامية اخبار تفيد تعرض نجم مصر محمد صلاح لهجوم حاد بالفاظ وشتائم خارجة .

ونشر الموقع الاخباري الصيني " وكالة أنباء شينخوا" مقطع فيديو يظهر فيه الجماهير السنغاليه وهي تهاجم لاعبي المنتخب المصري بهتافات وصافرات واستهجان وشتائم بالفاظ خارجة وكان محمد صلاح، قائد منتخب مصر ،صاحب النصيب الاكبر من هذه الشتائم ولهجوم بالالفاظ الخارجة وصافرات الاستهجان، فور وصوله مع بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، ولحظة خروجه من مطار بليز دياني، لاستقلال الحافلة متجها إلى فندق راديسون الذي سيقيم فيه الفراعنة , حيث احتشد العشرات من الجماهير السنغالية وراء الحواجز الحديدية، وأطلقوا الصيحات والاهانات ضد منتخب مصر .

من جانبه أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، أن الجميع يعلن حجم وقوة المباراة المرتقبة أمام السنغال المقرر لها غداً في تصفيات كأس العالم.

وشدد مصدر داخل الجهاز الفني أن جميع اللاعبين علي قدر المسؤولية ، وأن الجهاز الفني واللاعبين توقعوا حدوث مضايقات أو استفزازات من بعض الجماهير السنغالية خلال تواجد المنتخب في داكار سواء قبل أو أثناء المباراة ، مؤكدا أن منتخب مصر يضم لاعبين كبار لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع مثلا هذه الأمور.

و حرص مسؤولو السفارة المصرية في السنغال على استقبال بعثة منتخب مصر فور وصولها العاصمة السنغالية داكار لمواجهة أسود التيرانجا ، والتى تقام ضمن منافسات إياب المرحلة النهائية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال 2022" .

واستقبل بعثة منتخب مصر وفد من السفارة وعلي رأسهم نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال حيث حرصت السفيرة علي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بوصول البعثة قبل توجهها الي مقر الإقامة

واطمئنت السفيرة علي كافة الإجراءات الخاصة بتواجد بعثة المنتخب في داكار وأكدت علي تذليل أية عقبات قد تواجه بعثة الفراعنة حتي الانتهاء من لقاء السنغال.