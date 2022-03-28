السنغال يعلن غياب عبده ديالو عن مواجهة مصر.. وكيروش: لسنا هنا للتعادل.. ومصر الأقوى بإفريقيا.. تصريحاته كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - قال كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، إن فريقه قادر على تجاوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التى ستقام غدًا، الثلاثاء، فى إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

وأكد كيروش، «لسنا هنا للتعادل، نسعى للفوز ذهابا وإياباً، ولا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التى نمتلكها لم تأت من فراغ، نحن منتخب مصر، البلد الأول والأقوى فى قارة إفريقيا».

وصرح كيروش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، «المنتخب المصرى لا يحدد طريقة لعبه فى المباريات بناءً على خصومه، نحن فى أقصى حالات الاستعداد للمواجهة، سنفعل كل ما بوسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا والتأهل إلى كأس العالم».

وقال «حاولنا أن ننهي استعدادنا للمباراة فى القاهرة، ليس لدينا أى مشكلة في موعد وصولنا إلى السنغال، نحن فى أتم الاستعداد للقاء وليس لدينا أى مشاكل، نحدد طريقة لعبنا بناءً على فريقنا وليس لأننا نواجه السنغال، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا فى أننا سنؤدى مباراة جيدة».

وأضاف «لعبنا جيدًا فى اللقاء الماضي وفى لقاء الغد نريد أن نكون أفضل، اليوم الذي أشعر فيه أنني لن استطيع الفوز في مباراة سأتقدم باستقالتي فورًا، طوال مسيرتي لم أرّ فريق يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب».

وتابع، «لاعبينا الموهوبين قادرين على خلق السحر داخل الملعب، لم أقل معجزة بل أقول سحر، المعجزات أتركها لله، ونحن لا نفوز بالمباريات بالسحر، نحن نفوز بمجهود لاعبينا، الشيء الأهم بالنسبة لنا غدًا أننا نلعب جيدًا داخل الملعب، آمل أن تكون هناك كرة قدم جيدة داخل الملعب من الفريقين».

واختتم «كيروش»: «مقتنع تمامًا أن طرفى نهائي كأس أفريقيا يجب أن يتأهلا إلى كأس العالم، ولكن في النهاية آمل أن يفوز فريقي وأن تكون مصر في المونديال».

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منافسه السنغال غدًا الثلاثاء في إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب البيضاء أمام السنغال غدًا.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مرانه اليوم الإثنين في السنغال في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة، لمواجهة السنغال.

ومن المنتظر أن يجري البرتغالي كارلوس كيروش بعض التغييرات على التشكيل الذى يخوض به مباراة العودة، حيث من المنتظر أن يبدأ عمر كمال أساسيا على حساب عمر جابر للاستفادة من قدراته الدفاعية في مباراة يسعى خلالها الفراعنة للحفاظ على شباكهم، بالإضافة إلى الاستقرار على بدلاء الونش وعبد المنعم الغائبين عن لقاء الإياب للإصابة والإيقاف.

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل الدفع بكل من، محمود علاء وياسر إبراهيم في مباراة العودة بدلا من الونش وعبد المنعم، على أن يستمر الرهان على أحمد فتوح فى الجبهة اليسرى، واستمرار مشاركة ثلاثي الوسط محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي، ومفاضلة بين مرموش وتريزيجيه لمشاركة محمد صلاح ومصطفى محمد في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال في لقاء العودة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود علاء وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وعمر كمال.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

سجل ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري بالخطأ في مرمى فريقه مع حلول الدقيقة الرابعة، حيث تسلم محمد صلاح كرة عالية رائعة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء وانفرد بمرمى إدوارد ميندي وسدد كرة اصطدمت بالعارضة ثم المدافع ساليو سيس لتهز شباك السنغال بالهدف الأول.

ويخوض منتخب مصر موقعة الإياب، غدا الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار في السابعة مساء، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعده بكأس العالم، إذ يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

و‏استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر للانضمام لقائمة الفراعنة استعداداً لمواجهة الإياب أمام السنغال بالعاصمة دكار.‬

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، إثر إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقاً لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي «الونش» للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وفي سياق متصل، أكد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول، أن مواجهة مصر صعبة، ولابد من تحقيق نتيجة كبيرة لتحقيق الصعود.

وأعلن أليو سيسيه، خلال المؤتمرالصحفي قبل المباراة، غياب عبده ديالو (لاعب باريس سان جيرمان) عن مباراة مصر غدا الثلاثاء على ملعب أولمبي بداكار، في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وأضاف: "لاعبونا لا يحتاجون إلى التحفيز، أمامنا فرصة لكتابة التاريخ غدا، وعلينا أن نركز جيدا لتحقيق هدفنا".

واستكمل:"نعلم أهمية التأهل إلى كأس العالم، وأثق في قدرة اللاعبين على تحقيق ذلك".

وتابع: "لعبنا ضد مصر مباراتين سواء نهائي أمم أفريقيا أو لقاء الذهاب ولم نسجل، لذلك علينا أن نكون أكثر فعالية هجومية، يجب أن نسجل".

ومن المقرر أن تقام المباراة غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساءً، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة.