الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وافق نادي الزمالك على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ببطولة أفريقيا، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 18 من مايو 2022 بتونس.

وكان فريق الطائرة للرجال بالزمالك قد تأهل إلى الدور قبل نهائي لكأس مصر، عقب الفوز على سموحة في دور الثمانية بنتيجة 3-٠، ليقابل الأهلي في الدور قبل النهائي .

ودعم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فريق الكرة الطائرة مؤخرا بثلاثة لاعبين كان أولهم الكوبي "يوسفاني هرنانديز، البرازيلي جواو رافائيل، وآخرهم المصري رضا هيكل.

وبات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك يملك قوة ضاربه كبيرة سوف تساعده علي حصد البطولات بجانب أعضاء الفريق الموجودين.