3 تغييرات منتظرة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لصدام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب السنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال، بعدما حسم الفراعنة لقاء الذهاب بهدف نظيف في القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وفي المران الأخير لمنتخب مصر في السنغال، استعان كارلوس كيروش بخدمات كل من أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى الاعتماد على عمر مرموش في مركز رأس الحربة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن كيروش دفع بعلي جبر بدلا من أيمن أشرف، بالإضافة إلى مصطفى محمد بدلا من عمر مرموش.

ومن ملامح الاستعدادات الأخيرة، يبدو أن هناك ثلاثة تغييرات متوقعة عن التشكيل الذي بدأ به المنتخب لقاء الذهاب، بتواجد ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بدلا من محمود حمدي الونش ومحمد عبدالمنعم، وعمر مرموش بدلا من مصطفى محمد.

ويفقد منتخب مصر خدمات ثنائي الدفاع محمود حمدي الونش للإيقاف بداعي تراكم البطاقات ومحمد عبدالمنعم لإصابته في الأنف، ليقوم كيروش باستدعاء كل من علي جبر ورامي ربيعة لقائمة المنتخب أمام السنغال.

ويأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

وفي الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

يُذكر أن التعادل يكفي منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ "الفراعنة" والثانية على التوالي بعد الوصول لمونديال روسيا 2018.