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إنبي لمصراوي: إصابة مروان داوود بقطع في الرباط الصليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- رمضان حسن وأحمد شاكر:

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مروان دواوود، الظهير الأيسر للفريق البترولي.

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن التشخيص المبدئي لإصابة مروان داوود، بعد الرنين المغناطيسي هو قطع بالرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة المقاولون العرب وإنبي الوديه والتي انتهت بفوز انبي بنتيجة 3 أهداف لهدف.

ويحتل فري إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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