وزير الرياضة السنغالي يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه مطر با، وزير الرياضة السنغالي، رسالة لجماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب السنغال ونظيره المصري في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحل ضيفا على السنغال (الثلاثاء) في إياب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا للمونديال، بعد انتهاء الذهاب في القاهرة بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

وقال با في مقابلة مع التليفزيون السنغالي من الملعب الذي يحتضن المباراة المرتقبة: "أدعو الشعب للقدوم ومنح المنتخب التشجيع الذي يحتاجه".

وأضاف: "لكن علينا الالتزام بالأخلاق الرياضية وإبقاء الأمور في إطار الرياضة لا أكثر".