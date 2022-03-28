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وزير الرياضة السنغالي يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه مطر با، وزير السنغالي، رسالة لجماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب السنغال ونظيره المصري في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحل ضيفا على السنغال (الثلاثاء) في إياب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا للمونديال، بعد انتهاء الذهاب في القاهرة بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

وقال با في مقابلة مع التليفزيون السنغالي من الملعب الذي يحتضن المباراة المرتقبة: "أدعو الشعب للقدوم ومنح المنتخب التشجيع الذي يحتاجه".

وأضاف: "لكن علينا الالتزام بالأخلاق وإبقاء الأمور في إطار الرياضة لا أكثر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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