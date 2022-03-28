سلة الزمالك تتأهل لنصف نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 71/67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بصالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، في رابع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر.

وانتهى مجموع اللقاءات 3-1 لصالح الزمالك، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالي: 14/19، 36/37، 51/56، 71/67.

وتأهل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

ويسعى الزمالك للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالنسخة الماضية على حساب الاتحاد السكندري.

يذكر أن فريق كرة السلة بالزمالك يقوده المدير الفني الأمريكي ويل فويجت ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا.