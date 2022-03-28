بيراميدز يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر على حساب لافيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حجز بيراميدز مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على لافيينا بهدف دون رد في دور الـ32.

وسجل أحمد سامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت على ستاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يعرف بيراميدز خصمه في ثمن نهائي كأس مصر بعد إجراء القرعة في موعد لاحق.

تشكيل بيراميدز:

شريف إكرامي، أسامة جلال، إسلام عيسى، محمود وادي، محمد صادق، هشام محمد، محمد حمدي، أحمد فتحي، أحمد سامي، فخر الدين بن يوسف، محمود صابر.

تشكيل لافيينا:

برعي أبو القاسم، محمد مزيكا، أحمد السكري، محمد مجدي، وليد محمد، طه الشيخ، هشام رمضان "نيمار"، قاسم ربيع، أحمد سيد "سكولز"، محمد عصام، محمد ربيع.

وترقبوا ملخصا للمباراة فور نهايتها..

تفاصيل المباراة:

مرور أول 10 دقائق بلا فرص خطيرة من كلا الجانبين.

رأسية خاطفة من محمود وادي لكن برعي أبو القاسم حارس لافيينا يمسك بالكرة في الدقيقة 27.

أحمد سامي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 34 من رأسية مباغتة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

الشوط الأول ينتهي بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

توقف المباراة في الدقيقة 62 لعلاج رجب برعي لاعب لافيينا.