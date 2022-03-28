كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً وأمريكا على بعد خطوة

المنامة - ياسر ابراهيم -

تأهل المنتخب الكندي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على ضيفه منتخب جامايكا برباعية نطيفة ليبلغ النهائيات للمرة الأولى منذ 36 عاماً.



ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وضمن تأهله قبل الجولة الأخيرة التي يواجه فيها بنما إذ بات يتقدم بفارق 6 نقاط عن منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك واللذين يتواجهان في وقت لاحق من اليوم مع كل من بنما وهندوراس توالياً.



وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا صفر-1 في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة إلى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.



افتتح سايل لارين التسجيل في الدقيقة 13 وأضاف تاجون بوكانان الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل أن يضيف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83 ثم أدريان ماريابا الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جرت في تورونتو.



وكان الظهور الوحيد للمنتخب الكندي الذي يحتل المركز 33 حالياً في تصنيف الفيفا، في مونديال المكسيك 1986 حيث خرج من الدور الأول.



الولايات المتحدة الأميركية على مشارف التأهل



فاز منتخب الولايات المتحدة 5-1 على ضيفه منتخب بناما ليضع منتخب أميركا على مشارف كأس العالم 2022 في قطر، فيما باتت المكسيك على بعد خطوة بفوزها 1-0 على مضيفتها هندوراس، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشرة ما قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأحد.



وبعد أن ضمنت كندا تأهلها للمرة الأولى إلى المونديال منذ العام 1986 بفوزها برباعية نظيفة على جامايكا رافعة رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة، بات في رصيد كل من الولايات المتحدة الثانية والمكسيك الثالثة 25 نقطة، أمام كوستاريكا الرابعة (22) الفائزة على السلفادور 2-1.



ومع الفارق الشاسع في الأهداف الذي تملكه الولايات المتحدة (+13)، يكفيها فقط تفادي هزيمة كبيرة غير متوقعة أمام مضيفتها كوستاريكا (+3) في الجولة الأخيرة الاربعاء لتضمن رسميًا التأهل، فيما سيكفي المكسيك (+7) التعادل أمام ضيفتها السلفادور للعبور.



ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى النهائيات على أن يخوض الرابع ملحقًا دوليًا ضد بطل تصفيات أوقيانيا.



على ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو، سجل بوليسيتش ركلتي جزاء في الشوط الاول (17 و45+4) تسبب بهما قائد الخصم أنيبال غودوي، فيما أضاف الثالث بتسديدة جميلة في الثاني (65)، بينما سجل كل من بول أريولا (23) وجيزوس فيريرا (27) الهدفين الآخرين. أما هدف بنما التي فقدت آمالها كليًا بالتأهل بعد هذه الخسارة (18 نقطة)، فسجل لها غودوي الهدف الوحيد (86).





(وكالات)