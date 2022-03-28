رونالدو: رغبتي الفيصل في مواصلة اللعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جميع الاحتمالات واردة بشأن مستقبله بعد بطولة كأس العالم، حيث يستعد مع المنتخب البرتغالي لمواجهة مقدونيا الشمالية اليوم في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 المقررة في قطر.

وقال رونالدو أمس «أنا الذي سأحدد مستقبلي. إذا أردت مواصلة اللعب سأفعل. وإن لم أرغب، فلن أستمر».

ونظرا لأن رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بلغ 37 عاما من عمره، لا يرجح أن يحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم مجددا، في حال فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة بالفوز على البرتغال، وذلك بعد المفاجأة المدوية التي حققها بالفعل بفوزه على المنتخب الإيطالي بطل أوروبا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي.

وأبدى رونالدو ثقة كبيرة في قدرة المنتخب البرتغالي على حسم تأهله إلى مونديال قطر 2022.

وقال رونالدو «أنا واثق من أنه إذا ساندتنا الجماهير كما فعلت يوم الخميس (في المباراة التي انتهت بالفوز على تركيا 3 / 1)، سنحقق الفوز».