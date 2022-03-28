برشلونة يتفق مع عملاق بايرن

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ومنذ قدوم المدير الفني تشافي هرنانديز ظهرت حاجة برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد. فبعد اعتزال سيرخيو أجويرو تم التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في فترة الانتقالات الشتوية، وبالفعل قدم المهاجم السابق لأرسنال مردودا قويا بمجرد قدومه إلى كامب نو، لكن تبقى الحاجة قائمة لتعزيز خط الهجوم.
وبحسب صحيفة «سبورت» أمس فإن برشلونة توصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل عن بايرن والانضمام للعملاق الكاتالوني.
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