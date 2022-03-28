الإمارات والعراق الأقرب لمواجهة أستراليا بالملحق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشتعل الصراع بين 3 منتخبات عربية على تجديد آمال التأهل لكأس العالم 2022 بعد أن فقدت فرصة التأهل المباشر.

ويدور الصراع حاليا بين الإمارات (9 نقاط) والعراق (8 نقاط) ولبنان (6 نقاط) على المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وبعد أن ضمنت أستراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية وحسمت التأهل للملحق، تنتظر أفضل ثالث في المجموعة الأولى لمواجهته قبل خوض الملحق النهائي أمام صاحب المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية.

ويختتم اليوم الدور الثالث النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بعد حسم بطاقتي التأهل المباشر في المجموعتين الأولى والثانية، حيث تأهل عن الأولى، كوريا الجنوبية وإيران، وعن الثانية، السعودية واليابان.

وخلال الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، فجر المنتخب السوري المفاجأة وحقق انتصاره الأول في هذا الدور من التصفيات بالفوز على نظيره اللبناني 3 /0 لتسود التوقعات بأن المنتخب الإماراتي في طريقه لحجز المركز الثالث في المجموعة الأولى والتأهل للملحق الآسيوي، حيث كان بحاجة لنقطة التعادل فقط أمام العراق من أجل التأهل للملحق. ولكن المنتخب الإماراتي سقط في فخ الهزيمة 0 / 1 أمام نظيره العراقي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ليعقد الحسابات ويشعل الصراع على المركز الثالث في هذه المجموعة، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات الجولة الأخيرة اليوم.

مواجهات المتنافسين على الملحق

-الإمارات: تستضيف كوريا الجنوبية بالإمارات

- العراق: يواجه سوريا في الإمارات

- لبنان: يرحل لمواجهة إيران بإيران

تخب العراقي ( 8نقاط(

- يحتاج للفوز على سوريا أولا

- تعثر الإمارات أمام كوريا بالتعادل أو الخسارة

المنتخب الإماراتي (9 نقاط)

- يحتاج للفوز على كوريا الجنوبية بغض النظر عن نتيجة العراق وسوريا

- يكفيه التعادل حال تعثر المنتخب العراقي أمام سوريا

- يخوض الملحق حال خسارته أمام كوريا وخسارة العراق أمام سوريا ولبنان أمام إيران

المنتخب العراقي (8 نقاط)- يحتاج للفوز على سوريا أولا

- تعثر الإمارات أمام كوريا بالتعادل أو الخسارة

المنتخب اللبناني (6 نقاط)

- فرصته في الفوز على إيران وهزيمة الإمارات والعراق ومن ثم حسم التأهل بفارق الأهداف