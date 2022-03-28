الجوهرة تضيء ليلة الاحتفال بالأخضر

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وسيقام حفل فني كبير في ملعب الجوهرة المشعة على هامش المباراة، بمشاركة عدد من نجوم الغناء، احتفالا بتأهل الأخضر.
وكان المنتخب السعودي قد ضمن وصوله رسميا لكأس العالم 2022 على الرغم من تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الصين 1/1، حيث استفاد من فوز اليابان على أستراليا 2/ 0.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، مقابل 20 نقطة للأخضر و15 لأستراليا (تخوض الملحق الآسيوي)، و11 لعمان و6 للصين، و3 لفيتنام.
ويسعى الأخضر لتسطير أجمل ختام من خلال تسجيل الانتصار الأول له أمام منتخب أستراليا، حيث لم يسبق له أن فاز عليه في جميع المواجهات الرسمية السابقة التي جمعتهما.
وواجه الأخضر الكنغر الأسترالي 5 مرات، 3 منها انتهت بفوز أستراليا، بينما انتهى اللقاءان الآخران بالتعادل.
وكان لقاء الدور الأول في التصفيات الحالية انتهى بالتعادل 0/0.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب الأسترالي، جرهام أرنولد كثيرا على خبرة المهاجم مارتن بويل بالدوري السعودي ومعرفته بلاعبيه من خلال احترافه بصفوف فريق الفيصلي.
محطات سابقة
- واجه الأخضر نظيره الأسترالي 5 مرات، خسر 3 وتعادل مرتين
- مواجهة الذهاب في الدور الحالي انتهت 0/0 في سيدني
- الأخضر ضمن التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه
- منتخب أستراليا ضمن بلوغ الملحق الآسيوي المؤهل لملحق المونديال
- منتخب أستراليا سيواجه في الملحق ثالث المجموعة الأولى (الإمارات أو العراق أو لبنان)
- سيكون الملحق الآسيوي مطلع يونيو المقبل، والفائز سيخوض بعد أسبوع، مباراة فاصلة مع خامس أمريكا الجنوبية
- مدرب أستراليا جرهام أرنولد، استبعد لاعبه المؤثر ماثيو ليكي من مباراة اليوم خشية حصوله على بطاقة صفراء
- يغيب عن أستراليا أيضا رايان جرانت وميلوس ديجينيك لتراكم البطاقات، فيما يعود للمشاركة مدافع سندرلاند بيلي رايت
- يلوح منتخب أستراليا بخبرة المهاجم مارتن بويل المحترف بصفوف فريق الفيصلي
الأخضر والكنغر بالتصفيات
تصفيات 2014
- خسارة السعودية ذهابا 1 / 3
- فوز أستراليا إيابا 4/ 2
تصفيات 2018
- التعادل 2/2 ذهابا
- فوز أستراليا 3/ 2 إيابا
تصفيات 2022
- التعادل 0/0 ذهابا بسيدني
الأخضر في الجوهرة
- لم يسبق أن خسر على أرضية هذا الملعب من قبل
- خاض 10 لقاءات رسمية في الجوهرة
- فاز في 9 لقاءات وتعادل مرة واحدة
- آخر لقاءين في الجوهرة فاز فيهما الأخضر على الصين وعمان بالتصفيات الحالية
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