150 حكما في دورة هواة كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الدورة التثقيفية لحكام رابطة الهواة لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة جازان بحضور 150 حكما. وقدم المحاضر والحكم السابق عباس إبراهيم خلال الدورة شرحا عن قانون كرة القدم والتعديلات الجديدة وعرض لقطات لحالات تحكيمية، إضافة إلى تطبيق ميداني للحكام على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان. وشهدت الدورة حضور رئيس لجنة الحكام الفرعية بالرابطة في جازان عبدالله معافا، وعضو لجنة التطوير والتدريب ماجد الجهني، وعضو لجنة الحكام مشعل ذيب الذي شرح للحضور أهداف لجنة الحكام الرئيسة في الرابطة.

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