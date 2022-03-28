شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أهلي بنغازي وديا استعدادًا لزاناكو الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا الثلاثاء، في إطار استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبي في كأس الكونفدرالية واستئناف المشاركات المحلية والقارية عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي.

ويخوض الفريق مواجهة ودية في الثانية والنصف ظهر غد الثلاثاء أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لاستضافة نظيره زاناكو الزامبي في العاشرة من مساء يوم ٣ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في ختام لقاءات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ونجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق لافيينا بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي فى الدقيقة 35 من المباراة التى جمعتهما بملعب الدفاع الجوى، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وسيطر فريق بيراميدز على مجريات المباراة بشكل كامل، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة، ولكن دفاع لافيينا وحارس مرماه نجح فى التصدى لهجمات بيراميدز، قبل أن يستغل أحمد سامى مدافع بيراميدز خطأ حارس مرمى لافيينا، وينجح فى إحراز الهدف الأول لفريقه.