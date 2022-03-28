شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: خسارة نهائي إفريقيا كان إحساسا صعبا وقمنا بردة الفعل المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، أن المنتخب سيلعب ضد السنغال مرة أخرى في تصفيات كأس العالم، وكان يجب أن يكون للفراعنة رد فعل قوي بعد الخسارة أمامهم في نهائي كأس الأمم وهذا حدث بالفعل في مصر.

وأوضح حارس المنتخب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن الخسارة من السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، كانت صعبة.

وقال أبو جبل: "نواجه في تصفيات كأس العالم نفس الفريق الذي واجهناه في المبارة النهائية لأمم أفريقيا، وإحساس صعب أن نصل لنهائي أمم إفريقيا ونخسر هي مباراة كرة قدم ودرس تعلمنا منه الكثير".

واختتم أبو جبل تصريحاته قائلا: "المباراة الفاصلة ستكون صعبة على الفريقين، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لحسم الصعود لكأس العالم حتى نثبت للجميع أننا كنا الأحق بالتتويج بأمم أفريقيا".