شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يتألق في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية تألق محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية وظهوره بمستوى طيب في الوقت الحالي، ونال استحسان الجهاز الفني الذي أبدى إعجابه بحالة اللاعب وطموحه في حجز مكان بقائمة الأهلي.

ويغيب محمد محمود عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة؛ بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين وتراجع مستواه البدني بسبب طول فترة الغياب عن الملاعب.

واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، على رأسها مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام المدير الفني خلال الاجتماع بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، وذلك قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للفريق.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏