شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن دجلة 3/0 ويصعدن إلى نهائى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3 /0 فى ثاني جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

وينتظرالأهلى الفائز من لقاء الصيد مع سبورتنج لمواجهته فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.